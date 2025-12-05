Полицейские из Ростовской области помогли задержать банду киберпреступников

Киберполицейские из Ростовской области помогли задержать группу подозреваемых в 600 преступлениях на территории 78 регионов страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, среди задержанных — разработчик и главный администратор панели управления программы, через которую совершались дистанционные хищения денег со счетов людей.
Предварительно, преступники использовали компьютерный вирус. Он распространялся через мессенджеры под видом приложений госорганизаций или банков.
Мошенники действовали по одному и тому же сценарию: сначала жертву убеждали установить на свое устройство файл, замаскированный под официальное банковское приложение, а потом получали доступ к деньгам и могли снимать их в банкоматах любого региона России без участия законных владельцев.
Сумма ущерба превысила 200 млн рублей. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственные действия продолжаются.
