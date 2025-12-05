«Арендатор напал на жителя»: жестокое избиение в одном из дворов Алматы попало на видео

В Instagram-аккаунте Jagdaikz опубликовали информацию о нападении на мужчину в Алматы днем. Инцидент произошел в ЖК «Кристалл».
По словам местных жителей, мужчину избил арендатор, снимавший квартиру посуточно в 7-м блоке. Очевидцы из соседнего бизнес-центра заметили конфликт и вмешались, предотвратив более серьезные последствия.
На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как мужчину окрикивают на заднем плане, после чего в кадре появляются еще двое мужчин. Один из них бьет мужчину по лицу, затем пинает его и продолжает бить, когда тот уже не сопротивляется и лежит на земле.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту управление полиции Бостандыкского района проводит проверку.
Все участники инцидента будут установлены, их действия тщательно изучены и получат правовую оценку в соответствии с законодательством. Полиция принимает меры для обеспечения общественного порядка и предупреждения подобных правонарушений, ситуация находится на контроле.