«Арендатор напал на жителя»: жестокое избиение в одном из дворов Алматы попало на видео

В Сети опубликовали видео, на кадрах которого зафиксировано жестокое избиение мужчины во дворе ЖК. В полиции Алматы отреагировали на резонансное видео, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Instagram-аккаунте Jagdaikz опубликовали информацию о нападении на мужчину в Алматы днем. Инцидент произошел в ЖК «Кристалл».

По словам местных жителей, мужчину избил арендатор, снимавший квартиру посуточно в 7-м блоке. Очевидцы из соседнего бизнес-центра заметили конфликт и вмешались, предотвратив более серьезные последствия.

На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как мужчину окрикивают на заднем плане, после чего в кадре появляются еще двое мужчин. Один из них бьет мужчину по лицу, затем пинает его и продолжает бить, когда тот уже не сопротивляется и лежит на земле.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту управление полиции Бостандыкского района проводит проверку.

Все участники инцидента будут установлены, их действия тщательно изучены и получат правовую оценку в соответствии с законодательством. Полиция принимает меры для обеспечения общественного порядка и предупреждения подобных правонарушений, ситуация находится на контроле.