В Москве двое ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на хозяев

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Двое злоумышленников ворвались в квартиру на Бутырском Валу в Москве, нанесли 29 ножевых ранений хозяину и попытались убить его сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, ранним утром 5 декабря двое злоумышлеников ворвались в квартиру жилого дома, расположенного на Бутырском Валу в городе Москве, где нанесли хозяину квартиры не менее 29 ножевых ранений, а также нанесли ножевые ранения его сожительнице. После чего фигуранты скрыли следы преступления и покинули место происшествия. От полученных ранений мужчина скончался, женщина доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемые задержаны. Один из них оказался сыном пострадавшей. В ближайшее время их доставят в подразделение СК для проведения следственных действий.