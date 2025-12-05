В Москве двое ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на хозяев

«По данным следствия, ранним утром 5 декабря двое злоумышлеников ворвались в квартиру жилого дома, расположенного на Бутырском Валу в городе Москве, где нанесли хозяину квартиры не менее 29 ножевых ранений, а также нанесли ножевые ранения его сожительнице. После чего фигуранты скрыли следы преступления и покинули место происшествия. От полученных ранений мужчина скончался, женщина доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.