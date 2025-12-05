МВД раскрыло детали гибели 119 коров на одном из предприятий под Могилевом. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Убытки маскировал фальсификациями», — сказано в сообщении.
Сотрудниками подразделения Борьбы с экономическими преступлениями были обнаружены факты сокрытия падежа молодняка крупного рогатого скота в одном из хозяйств Могилевского района.
Было установлено: чтобы скрыть недостатки в организации работы предприятия и избежать ответственности, 48-летний руководитель на протяжении семи месяцев давал незаконные указания своим подчиненным, связанные с внесением ложных данных в официальные документы.
«Падеж составил 119 голов. Причиненный предприятию ущерб — около 130 тысяч рублей», — заявили в МВД.
Следователями было заведено уголовное дело за превышение служебных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.