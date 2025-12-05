Ричмонд
В Омской области мужчину осудили за оскорбление и нападение на полицейских

Суд отправил мужчину в колонию.

Источник: Om1 Омск

Жителя Большеуковского района взяли под стражу сразу после оглашения приговора — суд назначил ему 9 месяцев 20 дней колонии общего режима за оскорбление и применение насилия в отношении полицейских.

Как установил суд, первый инцидент произошёл в апреле 2025 года. Мужчина, находясь на проезжей части рядом с отделением полиции, публично оскорбил участковых, которые прибыли, чтобы пресечь его противоправные действия.

Спустя два месяца ситуация повторилась. В июне 2025-го он снова высказал оскорбления в адрес сотрудников полиции, а затем ударил одного из них по руке.

42-летнего жителя признали виновным по ст. 319 и ч. 1 ст. 318 УК РФ. После оглашения приговора его сразу взяли под стражу. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры.