Труп мужчины нашли у остановки «Механический завод» в Воронеже

Труп мужчины нашли у автобусной остановки «Механический завод» на улице Ворошилова в Воронеже. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
В региональном ГУ МВД России vrn.aif.ru рассказали, что тело заметили прохожие около восьми часов утра сегодня, 5 декабря. Погибшему было 62 года.
Внешневидимых следов насильственной смерти на теле мужчины не было.
Сотрудниками полиции организована проверка.
«Для установления точной причины смерти труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу», — добавили в ведомстве.