Труп мужчины нашли у остановки «Механический завод» в Воронеже

Погибшему было 62 года.

Труп мужчины нашли у автобусной остановки «Механический завод» на улице Ворошилова в Воронеже. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

В региональном ГУ МВД России vrn.aif.ru рассказали, что тело заметили прохожие около восьми часов утра сегодня, 5 декабря. Погибшему было 62 года.

Внешневидимых следов насильственной смерти на теле мужчины не было.

Сотрудниками полиции организована проверка.

«Для установления точной причины смерти труп отправили на судебно-медицинскую экспертизу», — добавили в ведомстве.