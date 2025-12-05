Ревнивый мужчина в пьяной ссоре зарезал женщину в Башкирии

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в июне 2025 года между мужчиной и женщиной, которые жили вместе, возник конфликт на почве ревности. Пьяный мужчина во время ссоры ударил женщину ножом в бедро. Несчастная умерла на месте от сильной кровопотери.