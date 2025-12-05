Ричмонд
Ревнивый мужчина в пьяной ссоре зарезал женщину в Башкирии

Житель Иглинского района приговорен к семи годам тюрьмы за убийство сожительницы.

Источник: Комсомольская правда

Иглинский межрайонный суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в том, что он во время ссоры зарезал сожительницу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в июне 2025 года между мужчиной и женщиной, которые жили вместе, возник конфликт на почве ревности. Пьяный мужчина во время ссоры ударил женщину ножом в бедро. Несчастная умерла на месте от сильной кровопотери.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

