Ревнивый мужчина в пьяной ссоре зарезал женщину в Башкирии

Иглинский межрайонный суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в том, что он во время ссоры зарезал сожительницу.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в июне 2025 года между мужчиной и женщиной, которые жили вместе, возник конфликт на почве ревности. Пьяный мужчина во время ссоры ударил женщину ножом в бедро. Несчастная умерла на месте от сильной кровопотери.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.