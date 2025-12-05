Ричмонд
Свыше 3 тыс. наркопреступлений выявлено в Казахстане с начала года

Астана. 5 декабря. КазТАГ — В Казахстане с начала года выявлено более 3 тыс. наркопреступлений, сообщает министерство внутренних дел.

Источник: Соцсети

«В рамках реализации принципа “Закон и порядок” органы внутренних дел продолжают системную работу по пресечению наркопреступлений и предупреждению вовлечения граждан, особенно молодежи, в незаконный оборот наркотиков. С начала года выявлено свыше 3 тыс. фактов, ликвидированы подпольные лаборатории, изъяты крупные партии наркотиков и прекурсоров», — говорится в сообщении в пятницу.

По информации Polisia.kz, в Жамбылской области служебная собака обнаружила 18 кг гашиша, в Шымкенте изъят почти 1 кг мефедрона, в Северо-Казахстанской области — более 600 г a-PVP и мефедрона. В Карагандинской области выявлена лаборатория с 52 кг a-PVP, в Мангистау задержаны двое с 250 г a-PVP. В Алматы пресечены две наркогруппы, изъято 8 кг гашиша и свыше 280 г синтетических наркотиков.

В МВД напомнили, что любое участие в хранении, перевозке или распространении наркотиков является уголовным преступлением.