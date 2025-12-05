Ричмонд
ФСБ задержала в Башкирии 8 членов ячейки международных террористов

В Башкирии задержали восемь участников террористической ячейки. На тайных собраниях они вербовали сторонников идеи создания всемирного халифата. У фигурантов изъята запрещенная литература.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Республике Башкортостан деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. В ходе операции были задержаны восемь участников группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, в состав преступной группы входили граждане РФ. Злоумышленники придерживались радикальной идеологии и ставили своей целью разрушение светских институтов общества. На тайных собраниях фигуранты распространяли среди мусульман доктрину создания так называемого всемирного халифата. В ходе этих встреч они обрабатывали потенциальных сторонников и вербовали их в ряды запрещенной организации.

Оперативники провели обыски по местам проживания подозреваемых. Там было изъято значительное количество пропагандистских материалов, запрещенных к распространению в России. Также у них конфисковали гаджеты и носители информации, с помощью которых координировалась работа группы.