ФСБ задержала в Башкирии 8 членов ячейки международных террористов

По данным спецслужбы, в состав преступной группы входили граждане РФ. Злоумышленники придерживались радикальной идеологии и ставили своей целью разрушение светских институтов общества. На тайных собраниях фигуранты распространяли среди мусульман доктрину создания так называемого всемирного халифата. В ходе этих встреч они обрабатывали потенциальных сторонников и вербовали их в ряды запрещенной организации.