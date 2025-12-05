Прокуратура спасла владивостокца от незаконного уголовного преследования

О противоправных действиях буйного гражданина, проживающего в многоквартирном доме на улице Калинина и регулярно изводящего соседей громкой музыкой, проходками по подъезду в обнажённом виде и периодическим рукоприкладством, на этой неделе писали местные СМИ и новостные каналы в социальных сетях. К публикациям прикрепляли фрагмент программы на одном из федеральных телеканалов с сюжетом об агрессивном голом соседе, которого не удаётся усмирить — утверждалось, что периодически дебошира уводит в отделение полиция, мужчину штрафуют и отпускают. Следователь территориального отдела СУ СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело по этой информации 3 декабря 2025 года.