Прокуратура спасла владивостокца от незаконного уголовного преследования

О противоправных действиях буйного гражданина, проживающего в многоквартирном доме на улице Калинина и регулярно изводящего соседей громкой музыкой, проходками по подъезду в обнажённом виде и периодическим рукоприкладством, на этой неделе писали местные СМИ и новостные каналы в социальных сетях. К публикациям прикрепляли фрагмент программы на одном из федеральных телеканалов с сюжетом об агрессивном голом соседе, которого не удаётся усмирить — утверждалось, что периодически дебошира уводит в отделение полиция, мужчину штрафуют и отпускают. Следователь территориального отдела СУ СК по Приморскому краю возбудил уголовное дело по этой информации 3 декабря 2025 года.
Прокуратура, взяв на контроль расследование, выяснила, что события, о которых упоминалось, происходили более года назад. Было возбуждено уголовное дело, в 2024 году судебный процесс завершился, приговор был вынесен и вступил в силу. Фундаментальным принципом уголовного судопроизводства является запрет дважды привлекать гражданина к ответственности за одно и то же преступление. Поэтому действия следователя прокуратура признала незаконными, и уголовному преследованию мужчина подвергнут не будет.