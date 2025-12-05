В Новосибирске водителя осудили за кражу 340 тысяч рублей с топливной карты

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему водителю-экспедитору, который после увольнения похитил более 340 тысяч рублей с топливной карты организации. Мужчина получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Суд установил, что подсудимый, уволившись в сентябре 2024 года, не вернул топливную карту и два месяца использовал её для заправки неустановленных автомобилей. Ущерб организации был причинён в крупном размере. Подсудимый признал вину и частично возместил украденные средства.
Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.