В Новосибирске водителя осудили за кражу 340 тысяч рублей с топливной карты

Суд установил, что подсудимый, уволившись в сентябре 2024 года, не вернул топливную карту и два месяца использовал её для заправки неустановленных автомобилей. Ущерб организации был причинён в крупном размере. Подсудимый признал вину и частично возместил украденные средства.