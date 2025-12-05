Под Новосибирском цыганки оформляли фиктивные браки с новобранцами, чтобы получить их «гробовые»

Сегодня, 5 декабря, стало известно о задержании группы мошенников, которые обманывали военнослужащих. Среди задержанных есть женщины, которые заключали фиктивные браки. По данным источника Сиб.фм, цыганки оформляли фиктивные браки с новобранцами для получения их «гробовых» в дальнейшем.