Под Новосибирском цыганки оформляли фиктивные браки с новобранцами, чтобы получить их «гробовые»

Сегодня, 5 декабря, стало известно о задержании группы мошенников, которые обманывали военнослужащих. Среди задержанных есть женщины, которые заключали фиктивные браки. По данным источника Сиб.фм, цыганки оформляли фиктивные браки с новобранцами для получения их «гробовых» в дальнейшем.

Источник: Сиб.фм

По данным собеседника Сиб.фм, браки заключались только для того, чтобы получить выплаты, положенные семьям военнослужащих, погибших в зоне СВO.

По словам источника, схема строилась на поиске социально уязвимых мужчин, которых убеждали подписать контракт с Минобороны. После регистрации фиктивного брака мошенники получали доступ к их банковским данным и контролировали выплаты.

Часть средств, предназначенных военнослужащим, оказывалась в карманах преступной группы.

На данный момент силовики задержали 11 участников группировки, изъяли деньги и ценности, а также продолжают устанавливать причастность задержанных к другим преступным эпизодам.