Школьник попал в больницу после наезда минивэна в воронежском селе Девица

За рулём минивэна находился 34-летний житель Хохольского района. Он ехал со стороны трассы «Курск — Воронеж» в направлении посёлка Орлов Лог. Автомобилист наехал на ребёнка, когда тот пересекал проезжую часть в неположенном месте вне пешеходного перехода.