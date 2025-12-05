Школьник попал в больницу после наезда минивэна в воронежском селе Девица

Fiat Doblo сбил 9-летнего мальчика в селе Девица Семилукского района. ДТП произошло утром четверга, 4 декабря, у дома № 119А на улице Центральной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
За рулём минивэна находился 34-летний житель Хохольского района. Он ехал со стороны трассы «Курск — Воронеж» в направлении посёлка Орлов Лог. Автомобилист наехал на ребёнка, когда тот пересекал проезжую часть в неположенном месте вне пешеходного перехода.
В результате наезда мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.
Полицейскими организована проверка.