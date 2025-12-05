Подростки избили школьника в Находке — полиция проводит проверку

По данным новых медиа, компания подростков окружила мальчика без портфеля и начала его избивать. Супруги, заметившие это из окна автомобиля, незамедлительно решили вмешаться. Мужчина развернул машину и направился к месту драки. Увидев взрослого, подростки моментально разбежались.