Подростки избили школьника в Находке — полиция проводит проверку

Группа подростков избила школьника на улице Пограничной в Находке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
По данным новых медиа, компания подростков окружила мальчика без портфеля и начала его избивать. Супруги, заметившие это из окна автомобиля, незамедлительно решили вмешаться. Мужчина развернул машину и направился к месту драки. Увидев взрослого, подростки моментально разбежались.
Полицейские проводят проверку по факту инцидента, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников. Отмечается, что в органы внутренних дел по данному факту сообщений граждан и телефонограмм из медицинских учреждений не поступало.
Прокуратура Приморья также организовала процессуальную проверку по факту инцидента.
Напомним, ранее шестиклассника избили в Дальнегорске из-за неприязненных отношений между ним и одноклассницей. Девочка пожаловалась своему 18-летнему знакомому, который вместе с приятелем встретил 12-летнего пострадавшего и его брата-близнеца после школы. В ходе конфликта знакомый школьницы нанес подростку телесные повреждения.