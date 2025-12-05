Ричмонд
Подростки избили школьника в Находке — полиция проводит проверку

Очевидцы пытались пресечь драку, но нападавшие скрылись.

Источник: PrimaMedia.ru

Группа подростков избила школьника на улице Пограничной в Находке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

По данным новых медиа, компания подростков окружила мальчика без портфеля и начала его избивать. Супруги, заметившие это из окна автомобиля, незамедлительно решили вмешаться. Мужчина развернул машину и направился к месту драки. Увидев взрослого, подростки моментально разбежались.

Полицейские проводят проверку по факту инцидента, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников. Отмечается, что в органы внутренних дел по данному факту сообщений граждан и телефонограмм из медицинских учреждений не поступало.

Прокуратура Приморья также организовала процессуальную проверку по факту инцидента.

Напомним, ранее шестиклассника избили в Дальнегорске из-за неприязненных отношений между ним и одноклассницей. Девочка пожаловалась своему 18-летнему знакомому, который вместе с приятелем встретил 12-летнего пострадавшего и его брата-близнеца после школы. В ходе конфликта знакомый школьницы нанес подростку телесные повреждения.