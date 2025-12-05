В Перми водитель высадил пассажиров на середине пути из-за пробок

Сообщения об инциденте были опубликованы утром 5 декабря. Как рассказывает канал, водитель автобуса № 2 внезапно сильно сократил маршрут. Транспорт, который должен был проследовать от Центрального рынка до улицы Победы (Закамск) остановился возле Соснового бора. По словам очевидцев, водитель высадил пассажиров и сказал, что дальше не поедет из-за пробок.