В Перми водитель высадил пассажиров на середине пути из-за пробок

Как оказалось, такое распоряжение передал диспетчер.

Источник: Аргументы и факты

Водитель высадил пассажиров на середине пути из-за пробок в Перми, сообщает телеграм-канал «Пермь № 1».

Сообщения об инциденте были опубликованы утром 5 декабря. Как рассказывает канал, водитель автобуса № 2 внезапно сильно сократил маршрут. Транспорт, который должен был проследовать от Центрального рынка до улицы Победы (Закамск) остановился возле Соснового бора. По словам очевидцев, водитель высадил пассажиров и сказал, что дальше не поедет из-за пробок.

«По словам очевидцев, он объяснил свой поступок пробками в Камской долине, заявив, что не поедет туда. После этого водитель развернулся на кольце и включил “аварийку”», — рассказывает канал «Пермь № 1».

Ситуацию прокомментировали и объяснили сайту perm.aif.ru в городском департаменте транспорта. По данным дептранса Перми, маршрут действительно пришлось урезать для одного из автобусов.

«Один из автобусов маршрута № 2 в 09:47 был укорочен до Соснового Бора по указанию диспетчера. Такие мероприятия проводятся для выравнивания интервалов на маршруте при задержках из-за дорожных заторов», — сообщили perm.aif.ru в дептрансе Перми.

В ведомстве perm.aif.ru также напомнили, что пассажиры, которых высадили, могут продолжить путь на попутном транспорте бесплатно. Контролёрам в случае проверки нужно сообщить причину пересадки и госномер автобуса, из которого человек пересел.