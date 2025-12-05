Силовики провели масштабный рейд по ночным заведениям Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции и отдела воинского учета следственного комитета провели масштабный рейд по ночным клуб в поисках молодым горожан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Также силовики проверили соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщает Тагил. Лайф со ссылкой на телеканал «Телекон».