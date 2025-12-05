Жительница Краснодара отдала мошенникам почти 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.
58-летней жительнице Краснодара пришло СМС- сообщение. В нем говорилось об утечке персональных данных от бывшего работодателя. Вскоре с женщиной связался лжесотрудник ФСБ, который убедил жертву, что с ее счета пытаются отправить деньги в недружественное государство.
По указаниям аферистов женщина взяла кредит на 3,9 млн рублей под залог квартиры. Собрав еще 5,8 млн рублей, она передала все деньги курьерам мошенников для «декларации».
Но этой суммы аферистам было недостаточно. Женщина начала занимать деньги у знакомых, которые убедили ее обратиться в полицию.
«Возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают преступников», — сообщили в пресс-службе Управления МВД по Краснодару.