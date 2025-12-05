Жительница Краснодара отдала мошенникам почти 10 млн рублей

58-летней жительнице Краснодара пришло СМС- сообщение. В нем говорилось об утечке персональных данных от бывшего работодателя. Вскоре с женщиной связался лжесотрудник ФСБ, который убедил жертву, что с ее счета пытаются отправить деньги в недружественное государство.