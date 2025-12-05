В Центральной Азии за пять лет число наркопреступлений выросло на 83% — Баходир Ташматов

При этом регион остается ключевым транзитным маршрутом: ежегодно через него проходит около 90 тонн героина, значительная часть направляется в Россию и Европу. При этом усиливается внутреннее производство: число подпольных лабораторий выросло на 111%, достигнув 331. В Узбекистане в 2024 году выявлено пять таких лабораторий, а за девять месяцев текущего года — уже десять.