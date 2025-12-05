Суд в Уфе перевел Гульнару Юрину из СИЗО под домашний арест

Советский районный суд Уфы смягчил меру пресечения для предпринимательницы Гульнары Юриной, которая является директором АНО «Дирекция культурных программ РБ». Вместо содержания под стражей ее перевели под домашний арест. Эта мера будет действовать до 6 марта 2026 года.
Как сообщили в пресс-службе суда, следователь сам ходатайствовал об изменении меры пресечения, поскольку основные следственные действия уже завершены, а доказательства вины Юриной собраны и проверены.
Кроме того, подсудимая полностью признала свою вину и подала прошение о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.
Напомним, Гульнару Юрину задержали и арестовали в середине августа. Ее обвиняют в присвоении или растрате в рамках уголовного дела, возбужденного против директора концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина. По версии следствия, в 2023 году Яруллин без проведения конкурса подписал с Юриной контракт на организацию конкурса «Время героев» в Уфе. Подрядчица подготовила фиктивные документы о выполненных работах по завышенным расценкам и получила из бюджета 33,6 миллиона рублей. Яруллин эти документы утвердил без проверки.
Ранее самого Вильдана Яруллина задержали в конце мая. На этой неделе ему также продлили домашний арест до 6 марта 2026 года.
