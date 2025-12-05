Суд в Уфе перевел Гульнару Юрину из СИЗО под домашний арест

Напомним, Гульнару Юрину задержали и арестовали в середине августа. Ее обвиняют в присвоении или растрате в рамках уголовного дела, возбужденного против директора концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина. По версии следствия, в 2023 году Яруллин без проведения конкурса подписал с Юриной контракт на организацию конкурса «Время героев» в Уфе. Подрядчица подготовила фиктивные документы о выполненных работах по завышенным расценкам и получила из бюджета 33,6 миллиона рублей. Яруллин эти документы утвердил без проверки.