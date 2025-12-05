Милиция задержала минчанина, который хотел рассчитаться с долгами

Сотрудниками наркоконтроля Ленинского РУВД с поличным был задержан 42-летний житель Минска. У него было найдено и изъято более 55 граммов опасного наркотика. Удалось установить, что мужчина забирал крупные партии «товара» в закладках, а затем в квартире фасовал их на мелкие дозы и раскладывал по тайникам в лесопарковых зонах столицы.