Милиция задержала минчанина, который хотел рассчитаться с долгами

В Минске милиция задержала мужчину из-за подработки.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала минчанина, который хотел рассчитаться с долгами. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Нашел подработку, чтобы рассчитаться с долгами — не вышло», — говорится в сообщении.

Сотрудниками наркоконтроля Ленинского РУВД с поличным был задержан 42-летний житель Минска. У него было найдено и изъято более 55 граммов опасного наркотика. Удалось установить, что мужчина забирал крупные партии «товара» в закладках, а затем в квартире фасовал их на мелкие дозы и раскладывал по тайникам в лесопарковых зонах столицы.

Минчанин сообщил, что незаконную подработку он смог найти в тематической группе мессенджера. Заработанные деньги он намеревался потратить на погашение долгов. В отношении фигуранта было заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.