«Призналась, что давно изменяет и полна решимости развестись». Белорус сжег паспорт жены, чтобы избежать развода

В один из дней супруги разговаривали на кухне. Во время беседы 62-летняя женщина призналась мужу, что давно ему изменяет и полна решимости развестись. Сказанное так поразило пенсионера, что он решил остановить свою супругу любым способом. Мужчина первым делом задумал избавиться от ее документов.