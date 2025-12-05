«Призналась, что давно изменяет и полна решимости развестись». Белорус сжег паспорт жены, чтобы избежать развода

В Беларуси пенсионер сжег паспорт жены, пытаясь избежать развода. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
«Сжег паспорт, чтобы удержать свою супругу», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что 65-летний житель Брестского района прожил со своей женой не один десяток лет. Вместе они вырастили и воспитали двоих детей. Семья характеризовалась положительно: супруг не злоупотреблял алкогольными напитками, в семейных конфликтах замечен не был.
В один из дней супруги разговаривали на кухне. Во время беседы 62-летняя женщина призналась мужу, что давно ему изменяет и полна решимости развестись. Сказанное так поразило пенсионера, что он решил остановить свою супругу любым способом. Мужчина первым делом задумал избавиться от ее документов.
«Ревнивец достал из сумочки супруги ее документ, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег прямо на коврике входной двери, желая вместе с паспортом сжечь весь дом», — привели подробности в милиции.
Благодаря очевидцам, беды избежать удалось. Следователи завели уголовное дело в отношении белоруса за повреждение личного документа.
