Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за избиение сотрудников ДПС

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 26-летний мужчина, избивший двух полицейских. По версии следствия, инцидент произошел 28 сентября 2025 года. В тот день 21-летняя девушка-инспектор ДПС проводила патрулирование улиц города.
Проезжая мимо диско-бара на улице Черных, экипаж заметил массовую драку. На требования правоохранителей остановиться, обвиняемый схватил девушку за рукав куртки и грубо толкнул в плечо.
— На помощь к своей коллеге поспешил другой сотрудник полиции — 39-летний мужчина, которому обвиняемый умышленно нанес множественные удары руками в область головы, туловища и конечностей, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
К полицейским подошел их знакомый — 33-летний мужчина. Когда он помогал встать лежащему на земле сотруднику ДПС, на него напал обвиняемый. Он избил пострадавшего, вследствие чего у него диагностировали закрытый оскольчатый перелом носа со смещением.
Мужчину обвиняют в совершении преступлений по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти» и по пунктам «б», «д» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, из хулиганских побуждений». Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.