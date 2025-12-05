Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за избиение сотрудников ДПС

В Нижнем Тагиле мужчина избил двух полицейских.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 26-летний мужчина, избивший двух полицейских. По версии следствия, инцидент произошел 28 сентября 2025 года. В тот день 21-летняя девушка-инспектор ДПС проводила патрулирование улиц города.

Проезжая мимо диско-бара на улице Черных, экипаж заметил массовую драку. На требования правоохранителей остановиться, обвиняемый схватил девушку за рукав куртки и грубо толкнул в плечо.

— На помощь к своей коллеге поспешил другой сотрудник полиции — 39-летний мужчина, которому обвиняемый умышленно нанес множественные удары руками в область головы, туловища и конечностей, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

К полицейским подошел их знакомый — 33-летний мужчина. Когда он помогал встать лежащему на земле сотруднику ДПС, на него напал обвиняемый. Он избил пострадавшего, вследствие чего у него диагностировали закрытый оскольчатый перелом носа со смещением.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти» и по пунктам «б», «д» части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга, из хулиганских побуждений». Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.