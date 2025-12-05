В Бурятии девушка сожгла украденные полмиллиона рублей

С заявлением о пропаже средств в полицию обратился директор крестьянско-фермерского хозяйства одного из районов республики. Фермер рассказал, что незадолго до инцидента продал крупный рогатый скот за 2,1 млн рублей. Наличные он спрятал в шкафу, завернув их в рубашку.