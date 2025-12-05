Ричмонд
В Бурятии девушка сожгла украденные полмиллиона рублей

Жительница Бурятии сожгла в печи почти полмиллиона рублей, пытаясь избежать уголовной ответственности. Девушка похитила средства у фермера, но уничтожила их сразу после того, как узнала об обращении в полицию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в крупной краже. Девушка сожгла в печи украденные у отца своего парня полмиллиона рублей, испугавшись разоблачения. Об этом сообщает МВД по Республике Бурятия.

С заявлением о пропаже средств в полицию обратился директор крестьянско-фермерского хозяйства одного из районов республики. Фермер рассказал, что незадолго до инцидента продал крупный рогатый скот за 2,1 млн рублей. Наличные он спрятал в шкафу, завернув их в рубашку.

Пропажа вскрылась во время поездки в Улан-Удэ за автомобилем. В момент сделки выяснилось, что семье не хватает 485 тысяч рублей.

Под подозрение попала 23-летняя девушка сына фермера. Как выяснили оперативники, пока семья ездила за машиной, она осталась в их доме присматривать за маленьким ребенком. Зная о тайнике, она забрала часть суммы на личные нужды.

Узнав об обращении к правоохранителям, фигурантка испугалась ответственности. Пытаясь избавиться от вещественных доказательств, девушка бросила все украденные купюры в горящую печь.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», сейчас она находится под подпиской о невыезде.