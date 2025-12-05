Электричка насмерть сбила мужчину на станции Бернгардовка в Ленобласти

Вечером 4 декабря на железнодорожной станции Бернгардовка в Ленинградской области электричка насмерть сбила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
— Приехавшие на вызов правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 39-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, — уточнили в ведомстве.
Предварительные результаты проверки показали, что в тот момент мужчина пересекал пути в неположенном для этого месте. При этом машинист действовал, согласно алгоритму. Он подавал звуковые сигналы повышенной громкости и и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за малого расстояния.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о дорожной аварии в Сосновом Бору, где под колеса машины попала женщина и ее несовершеннолетняя дочь.