Электричка насмерть сбила мужчину на станции Бернгардовка в Ленобласти

Предварительные результаты проверки показали, что в тот момент мужчина пересекал пути в неположенном для этого месте. При этом машинист действовал, согласно алгоритму. Он подавал звуковые сигналы повышенной громкости и и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за малого расстояния.