Электричка насмерть сбила мужчину на станции Бернгардовка в Ленобласти

На железнодорожном переезде в 47-м регионе произошло трагическое ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 4 декабря на железнодорожной станции Бернгардовка в Ленинградской области электричка насмерть сбила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

— Приехавшие на вызов правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 39-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, — уточнили в ведомстве.

Предварительные результаты проверки показали, что в тот момент мужчина пересекал пути в неположенном для этого месте. При этом машинист действовал, согласно алгоритму. Он подавал звуковые сигналы повышенной громкости и и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за малого расстояния.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о дорожной аварии в Сосновом Бору, где под колеса машины попала женщина и ее несовершеннолетняя дочь.