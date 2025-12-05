Семь техногенных пожаров потушили в Ростовской области за минувшие сутки

По данным МЧС, сегодня, 5 ноября, местами по региону возможны небольшие осадки, по северу области ожидается мокрый снег. Ветер сохранится преимущественно восточной четверти 6−11 м/с, иногда с порывами до 14 м/с. Дневная температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5 градусов.