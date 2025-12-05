Ричмонд
Семь техногенных пожаров потушили в Ростовской области за минувшие сутки

Суточную статистику происшествий предоставили в донском управлении МЧС.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 4 декабря в Ростовской области потушили несколько пожаров, потребовалась помощь на местах ДТП. Статистику происшествий опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

Всего произошло семь техногенных пожаров. На места с дорожными авариями выезжали четыре раза, спасли двух человек.

В общей сложности 52 сотрудника и 13 единиц техники задействовали от МЧС за сутки в тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП.

По данным МЧС, сегодня, 5 ноября, местами по региону возможны небольшие осадки, по северу области ожидается мокрый снег. Ветер сохранится преимущественно восточной четверти 6−11 м/с, иногда с порывами до 14 м/с. Дневная температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5 градусов.

