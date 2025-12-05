Ричмонд
ФСБ задержало в Башкирии восьмерых членов ячейки террористов

Они распространяли идею создания всемирного халифата.

Источник: РИА "Новости"

В Башкирии сотрудники ФСБ России задержали восьмерых членов законспирированной ячейки международных террористов. Они распространяли идею создания всемирного халифата, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Установлено, что члены ячейки распространяли среди мусульман идеологию МТО, которая пропагандирует создание так называемого всемирного халифата. Они проводили подпольные собрания и там вербовали новый участников.

Во время обысков в местах жительства оперативники обнаружили и изъяли большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов. Кроме того, они нашли средства связи и электронные носители информации, которыми пользовались при ведении террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации».