Лось погиб под колесами поезда Москва — Петербург

Железнодорожный состав сбил насмерть дикое животное.

Источник: Комсомольская правда

Около шести утра 5 декабря на железнодорожном перегоне Саблино — Колпино в городе на Неве поезд маршрутом Москва — Петербург сбил насмерть лося. О несчастном случае сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

— Выяснилось, что дикое животное перебегало пути перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не получилось, — уточнили в ведомстве.

Транспортная полиция начала проверку. Информацию о гибели лося передали в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на железнодорожной станции Бернгардовка в Ленинградской области под колесами электрички погиб мужчина.