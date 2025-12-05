Лось погиб под колесами поезда Москва — Петербург

Около шести утра 5 декабря на железнодорожном перегоне Саблино — Колпино в городе на Неве поезд маршрутом Москва — Петербург сбил насмерть лося. О несчастном случае сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.