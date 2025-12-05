Силовики задержали сотрудника банка, который брал «откаты» за одобрение кредита

По данным следствия, когда один из граждан обратился в банк с заявкой на кредит в размере 17 миллиардов сумов, банковский специалист заявил, что здание, предлагаемое в качестве залога, не соответствует требованиям по стоимости. За «решение вопроса» сотрудник потребовал от заявителя «откат».