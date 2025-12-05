«Решалы» во власти: силовики задержали трёх коррумпированных чиновников из числа доверенных лиц хокимов

Все задержанные, по данным следствия, активно занимались перепродажей государственных земель под видом законных сделок и не стеснялись брать за это немалые суммы.
В Ферганской области был задержан заместитель хокима Багдадского района. По материалам проверки, он пообещал одному из граждан оформить в собственность участок земли площадью 2,4 сотки, который тот ранее выиграл на аукционе только на правах аренды. За свое содействие чиновник потребовал и получил 8 тысяч долларов. В этот момент его задержали силовики.
В другом случае, помощник хокима города Наманган по вопросам развития предпринимательства, трудоустройства и сокращения бедности выстроил целую схему: он предлагал оформить акт на 8 соток земли из госфонда по проекту «Яшил макон» («Зелёное пространство»), дать возможность пользоваться этим участком как нежилым целый год, а через год сменить его статус на жилой. За такую «услугу» он запросил у гражданина 6 тысяч долларов и был задержан при передаче денег.
Похожая история произошла и в одной из махаллей Янги-Наманганского района. Помощник хокима по вопросам развития предпринимательства и сокращения бедности пообещал оформить документы на 12 соток земли из государственного резерва через знакомых в кадастре и районной администрации. За это он потребовал 16 тысяч долларов, и часть суммы в размере 6 тысяч долларов получил авансом. Его также задержали оперативники при получении денег.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Следственные органы продолжают работу по выявлению новых эпизодов и проверке причастности других сотрудников хокимиятов к подобным махинациям.
В последнее время складывается устойчивое впечатление, что помощники и заместители хокимов буквально не вылезают из роли «решал» с земельными участками. Деньги — немалые, схема — отлажена, жадность — не знает границ. Возникает вполне резонный вопрос: а на настоящую работу у них вообще время остается или весь рабочий день расписан по часам под частных клиентов?