«Решалы» во власти: силовики задержали трёх коррумпированных чиновников из числа доверенных лиц хокимов

В другом случае, помощник хокима города Наманган по вопросам развития предпринимательства, трудоустройства и сокращения бедности выстроил целую схему: он предлагал оформить акт на 8 соток земли из госфонда по проекту «Яшил макон» («Зелёное пространство»), дать возможность пользоваться этим участком как нежилым целый год, а через год сменить его статус на жилой. За такую «услугу» он запросил у гражданина 6 тысяч долларов и был задержан при передаче денег.