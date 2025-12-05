В Башкирии ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки из восьми человек

Сотрудники УФСБ по Башкирии выявили и пресекли деятельность законспирированной группы, входившей в состав запрещенной в России международной террористической организации. В ходе операции были задержаны восемь человек.
Согласно информации управления, на территории региона участники этой структуры занимались распространением среди мусульман идеологии международного терроризма, которая основывается на идее создания так называемого «всемирного халифата». Они организовывали нелегальные встречи и вовлекали в свои ряды новых последователей.
В ходе обысков по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, которые преступники использовали в своей противоправной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ней. ФСБ России напоминает гражданам о недопустимости любой поддержки, оправдания или пропаганды терроризма.
