В Альметьевске задержали бабушку младенца, брошенного в подъезде

Как выяснилось, её дочь становится матерью в третий раз.

Источник: AP 2024

В Альметьевске задержана подозреваемая в оставлении младенца в подъезде. Новорожденного нашли на подоконнике и передали медикам.

Задержанной оказалась 55-летняя женщина — мать роженицы. Она и оставила своего внука в подъезде после того, как ее 25-летняя дочь родила его на дому.

Правоохранителям женщина рассказала, что её дочь не встала на учет в женской консультации. Вместе с матерью они хотели оставить младенца сразу после рождения в больнице, но потом испугались большого скопления людей и фактически «подбросили» его в подъезд ближайшего дома.

Также стало известно, что у женщины уже есть двое детей, но от третьего она решила отказаться, так как столкнулась с денежными проблемами.

В отношении бабушки возбуждено уголовное дело за оставление в опасности. Ведётся расследование.