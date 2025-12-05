В Альметьевске задержали бабушку младенца, брошенного в подъезде

В Альметьевске задержана подозреваемая в оставлении младенца в подъезде. Новорожденного нашли на подоконнике и передали медикам.
Задержанной оказалась 55-летняя женщина — мать роженицы. Она и оставила своего внука в подъезде после того, как ее 25-летняя дочь родила его на дому.
Правоохранителям женщина рассказала, что её дочь не встала на учет в женской консультации. Вместе с матерью они хотели оставить младенца сразу после рождения в больнице, но потом испугались большого скопления людей и фактически «подбросили» его в подъезд ближайшего дома.
Также стало известно, что у женщины уже есть двое детей, но от третьего она решила отказаться, так как столкнулась с денежными проблемами.
В отношении бабушки возбуждено уголовное дело за оставление в опасности. Ведётся расследование.