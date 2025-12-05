В Альметьевске задержали бабушку младенца, брошенного в подъезде

Правоохранителям женщина рассказала, что её дочь не встала на учет в женской консультации. Вместе с матерью они хотели оставить младенца сразу после рождения в больнице, но потом испугались большого скопления людей и фактически «подбросили» его в подъезд ближайшего дома.