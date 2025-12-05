Суд отправил в СИЗО экс-главу Нижнекамска Рамиля Муллина

По версии следствия, Муллин и неустановленные лица в период с ноября 2024 года, превышая полномочия и зная о невыполнении предпринимателем Ахатовым услуг по рекрутингу новобранцев, подписали документы о выполнении работ. Услуги заключались в том, что Ахатов получал за каждого приведенного для подписания контракта новобранца около ста тысяч рублей.