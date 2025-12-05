В Самарской области задержаны члены ОПГ кибермошенников, похитивших у жителей РФ 200 млн рублей

Преступники распространяли вирус через WhatsApp и Telegram, маскируя его под приложения госорганизаций или банков. Это позволяло им обналичивать средства с карт без ведома владельцев. Атака начиналась с телефонного звонка, во время которого жертву убеждали установить файл, замаскированный под банковское приложение.