Состояние юноши и девушки, вытащенных из воды в Уфе, стабилизировалось

Стало известно состояние двоих подростков, которые едва не утонули в Уфе. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что продолжает лично контролировать состояние пациентов, которых спасли из Белой. Оба выживших остаются в медицинских учреждениях и проходят лечение.
По последней информации, 17-летний юноша находится в Республиканской детской клинической больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. 18-летняя девушка, которая сначала была в реанимации, теперь переведена в травматологическое отделение. Сейчас ее состояние также расценивается как средней степени тяжести.
