Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состояние юноши и девушки, вытащенных из воды в Уфе, стабилизировалось

Подростки, спасенные из реки Белой, остаются в больницах Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно состояние двоих подростков, которые едва не утонули в Уфе. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что продолжает лично контролировать состояние пациентов, которых спасли из Белой. Оба выживших остаются в медицинских учреждениях и проходят лечение.

По последней информации, 17-летний юноша находится в Республиканской детской клинической больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. 18-летняя девушка, которая сначала была в реанимации, теперь переведена в травматологическое отделение. Сейчас ее состояние также расценивается как средней степени тяжести.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.