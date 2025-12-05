Состояние юноши и девушки, вытащенных из воды в Уфе, стабилизировалось

По последней информации, 17-летний юноша находится в Республиканской детской клинической больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. 18-летняя девушка, которая сначала была в реанимации, теперь переведена в травматологическое отделение. Сейчас ее состояние также расценивается как средней степени тяжести.