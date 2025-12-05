На Сельмаше в Ростове водитель автомобиля заехал по пандусу и протаранил вход ТЦ

Удивительное по сложности исполнения ДТП произошло на Сельмаше в Ростове-на-Дону. Судя по сообщениям в соцсетях, водитель автомобиля «Нива» смог заехать по пандусу к местному ТЦ и протаранил вход. После этого машина некоторое время дымилась.