На Сельмаше в Ростове водитель автомобиля заехал по пандусу и протаранил вход ТЦ

Удивительное по сложности исполнения ДТП произошло на Сельмаше в Ростове-на-Дону. Судя по сообщениям в соцсетях, водитель автомобиля «Нива» смог заехать по пандусу к местному ТЦ и протаранил вход. После этого машина некоторое время дымилась.
По словам очевидцев, водителя передали прибывшим на место происшествия медикам.
Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют детали, официальный комментарий еще не поступал.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.