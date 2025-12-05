Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сельмаше в Ростове водитель автомобиля заехал по пандусу и протаранил вход ТЦ

Машина протаранила вход ТЦ, а потом задымилась: В Ростове водитель «Нивы» попал в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Удивительное по сложности исполнения ДТП произошло на Сельмаше в Ростове-на-Дону. Судя по сообщениям в соцсетях, водитель автомобиля «Нива» смог заехать по пандусу к местному ТЦ и протаранил вход. После этого машина некоторое время дымилась.

По словам очевидцев, водителя передали прибывшим на место происшествия медикам.

Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют детали, официальный комментарий еще не поступал.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.