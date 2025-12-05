Учительница из Братска отдала мошенникам более двух миллионов рублей. С 69-летней женщиной связались телефонные аферисты и сообщили ей о том, что необходимо заменить домофон. Для этого нужно продиктовать код из СМС. Жертва мошенников так и сделала. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе МУ МВД «Братское».