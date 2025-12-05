Учительница из Братска отдала мошенникам более двух миллионов рублей. С 69-летней женщиной связались телефонные аферисты и сообщили ей о том, что необходимо заменить домофон. Для этого нужно продиктовать код из СМС. Жертва мошенников так и сделала. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе МУ МВД «Братское».
— Спустя некоторое время поступил второй звонок. В этот раз учительнице позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, — уточнили в полиции.
Лже-специалист порекомендовал сибирячке перевести все деньги с банковской карты на «резервный счет», чтобы уберечь их от аферистов. Поспешив в торговый центр, женщина через банкомат перечислила почти 1,7 миллиона неизвестным. Но этого было мало, поэтому учительница взяла в долг еще полмиллиона рублей у дочери и 50 тысяч сняла с кредитной карты.