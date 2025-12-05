Жуть: В Молдове парень и его 15-летний подельник избили человека, на телеге вывезли в поле и сожгли

В Теленештском районе задержаны двое молодых людей, включая 15-летнего подростка, подозреваемые в убийстве 58-летнего мужчины.
Полиция задержала двух человек (15 и 26 лет) по подозрению в убийстве 58-летнего жителя села Вэсиень. Жертва, пропавшая в начале октября, была найдена с признаками насильственной смерти.
Подозреваемые, находившиеся под воздействием алкоголя и наркотиков, напали на мужчину из-за старого конфликта.
После избиения они вывезли тело за пределы села, где сожгли его в поле.
Оба признали вину. Подросток помещён под домашний арест, второй фигурант — под стражу.
