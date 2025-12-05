Полицейские в Сургуте дважды ловили подростка из Уфы, сбегавшего к друзьям

В конце ноября девятиклассник, решив осуществить задуманное, ушел из дома. После безуспешных самостоятельных поисков мать обратилась в полицию. Ориентировка на мальчика поступила в Сургутский линейный отдел, и сотрудники быстро установили, что подросток купил билет на поезд от Уфы до Нижневартовска. Когда состав прибыл на станцию Сургут, инспекторы сняли с него беглеца, сообщили матери, и та немедленно выехала за сыном. Подросток пояснил, что купил билет на накопленные карманные деньги. До приезда матери его разместили в реабилитационном центре, откуда женщина забрала его 3 декабря.