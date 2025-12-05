Полицейские в Сургуте дважды ловили подростка из Уфы, сбегавшего к друзьям

Транспортные полицейские Сургута помогли жительнице Уфы вернуть сына-подростка, который дважды пытался уехать к друзьям в Нижневартовск. Как выяснилось, осенью женщина с ребенком переехала из Ханты-Мансийского автономного округа в Башкирию, но сын был категорически против этого решения и мечтал вернуться в город, где прошло его детство.
В конце ноября девятиклассник, решив осуществить задуманное, ушел из дома. После безуспешных самостоятельных поисков мать обратилась в полицию. Ориентировка на мальчика поступила в Сургутский линейный отдел, и сотрудники быстро установили, что подросток купил билет на поезд от Уфы до Нижневартовска. Когда состав прибыл на станцию Сургут, инспекторы сняли с него беглеца, сообщили матери, и та немедленно выехала за сыном. Подросток пояснил, что купил билет на накопленные карманные деньги. До приезда матери его разместили в реабилитационном центре, откуда женщина забрала его 3 декабря.
Однако уже через несколько часов на вокзале, ожидая обратный поезд, подросток под предлогом покупки воды снова исчез. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он сел в машину и уехал. Имеющаяся информация была оперативно передана коллегам в Нижневартовск, которые вечером того же дня нашли юношу в квартире одного из его друзей.
Ребенка во второй раз передали матери, и на этот раз она благополучно вернулась с ним домой.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.