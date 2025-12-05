В Кировской области 4 хоккеиста «Родины-2» пострадали в ДТП с фурой

В Кировской области автобус с игроками хоккейной команды «Родина-2» попал в дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе. В результате столкновения с грузовиком травмы получили четыре молодых спортсмена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Авария случилась утром 5 декабря на трассе «Вятка». Команда ехала на соревнования, когда в их автобус врезалась фура. По предварительной версии, водитель грузовика уснул за рулем и потерял управление.
Травмы получили четверо хоккеистов 2007—2008 годов рождения. После осмотра на месте их госпитализировали в кировский Центр травматологии. Сейчас пострадавшие в состоянии средней тяжести, однако опасности для жизни нет.