В Кировской области 4 хоккеиста «Родины-2» пострадали в ДТП с фурой

Автобус с молодежной хоккейной командой «Родина-2» попал в ДТП под Кировом. В транспорт со спортсменами врезалась фура, водитель которой, предварительно, уснул за рулем. Четверо хоккеистов госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кировской области автобус с игроками хоккейной команды «Родина-2» попал в дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе. В результате столкновения с грузовиком травмы получили четыре молодых спортсмена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Авария случилась утром 5 декабря на трассе «Вятка». Команда ехала на соревнования, когда в их автобус врезалась фура. По предварительной версии, водитель грузовика уснул за рулем и потерял управление.

Травмы получили четверо хоккеистов 2007—2008 годов рождения. После осмотра на месте их госпитализировали в кировский Центр травматологии. Сейчас пострадавшие в состоянии средней тяжести, однако опасности для жизни нет.