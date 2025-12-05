Жителя Воронежской области, укравшего из ПВЗ маркетплейса 4 смартфона, отправили под домашний арест

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 21-летний молодой человек засветился в мошенничестве. В одном из мессенджеров он нашел канал, предлагающий быстрый заработок. Там скинули код, который нужно показать сотруднику маркетплейса, забрать дорогостоящий товар и продать его. Парень приехал на ПВЗ, предъявил код, сложил в полимерный пакет полученные четыре смартфона на общую сумму 430 тыс рублей и скрылся.