Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Кольцово незаконно взимали доплату с авиакомпаний

ФАС выдала предупреждение екатеринбургскому аэропорту Кольцово.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам трех главных аэропортов Екатеринбурга, Сочи и Калининграда. В столице Урала проверку не прошел аэропорт Кольцово. По данным ведомства, операторы взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование общедоступных платформ для регистрации пассажиров.

— Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров, — сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС России.

Подобные действия операторов расцениваются как навязывание авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, такой же позиции придерживается Минтранс России.

В случае не исполнения предупреждения на операторов возбудят антимонопольное дело по пункту 3 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Ведомство продолжит проверять операторов других аэропортов.