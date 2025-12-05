В аэропорту Кольцово незаконно взимали доплату с авиакомпаний

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам трех главных аэропортов Екатеринбурга, Сочи и Калининграда. В столице Урала проверку не прошел аэропорт Кольцово. По данным ведомства, операторы взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование общедоступных платформ для регистрации пассажиров.