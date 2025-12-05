В аэропорту Кольцово незаконно взимали доплату с авиакомпаний

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам трех главных аэропортов Екатеринбурга, Сочи и Калининграда. В столице Урала проверку не прошел аэропорт Кольцово. По данным ведомства, операторы взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование общедоступных платформ для регистрации пассажиров.
— Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров, — сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС России.
Подобные действия операторов расцениваются как навязывание авиакомпаниям невыгодных для них условий договора, такой же позиции придерживается Минтранс России.
В случае не исполнения предупреждения на операторов возбудят антимонопольное дело по пункту 3 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Ведомство продолжит проверять операторов других аэропортов.