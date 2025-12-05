Ричмонд
В Симферополе пьяный таксист устроил смертельное ДТП: его посадили на четыре года

В Симферополе пьяный таксист насмерть сбил мотоциклиста и получил 4 года колонии.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Симферополе местного жителя признали виновным в том, что он пьяным устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Крымчанин работал таксистом. В июле мужчина ехал за рулем Nissan по улице Толстого. Таксист пересек двойную сплошную линию, чтобы припарковаться и высадить пассажира на встречном направлении. После этого водитель возобновил движение. Автомобиль вновь пересек двойную сплошную и врезался в мотоцикл Honda. Это транспортное средство ехало в попутном направлении.

В результате ДТП погиб мотоциклист 1995 года рождения. Таксист отказался проходить медицинское освидетельствование.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчине на 2,5 года запретили садиться за руль.

«Иск потерпевшей — матери погибшего — удовлетворен частично, арест на автомобиль сохранен до исполнения приговора в части исковых требований», — говорится в сообщении.