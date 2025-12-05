В Симферополе пьяный таксист устроил смертельное ДТП: его посадили на четыре года

Крымчанин работал таксистом. В июле мужчина ехал за рулем Nissan по улице Толстого. Таксист пересек двойную сплошную линию, чтобы припарковаться и высадить пассажира на встречном направлении. После этого водитель возобновил движение. Автомобиль вновь пересек двойную сплошную и врезался в мотоцикл Honda. Это транспортное средство ехало в попутном направлении.