РИА: в администрации Пензы проходят обыски по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в здании администрации Пензы. Оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Как сообщил источник, в администрации работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество».
Пока не уточняется, какой из департаментов мэрии привлек внимание правоохранителей. Официальных комментариев от силовых ведомств на данный момент не поступало.