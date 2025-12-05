Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА: в администрации Пензы проходят обыски по делу о мошенничестве

Силовики пришли с обысками в мэрию Пензы. На месте работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета. По предварительным данным, следственные действия связаны с уголовным делом о мошенничестве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в здании администрации Пензы. Оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как сообщил источник, в администрации работают сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество».

Пока не уточняется, какой из департаментов мэрии привлек внимание правоохранителей. Официальных комментариев от силовых ведомств на данный момент не поступало.