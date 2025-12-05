Литва намерена объявить чрезвычайное положение из-за шаров с контрабандой

Власти Литвы обвиняют в воздушной контрабанде Белоруссию. В октябре литовская сторона закрывала границу с Белоруссией, однако она была открыта раньше срока для решения проблемы с застрявшими грузовиками. Вильнюс утверждает, что литовские грузовики до сих пор не могут покинуть территорию Белоруссии. Минск отвергает обвинения.