Литва намерена объявить чрезвычайное положение из-за шаров с контрабандой

Правительство Литвы планирует объявить чрезвычайное положение «из-за наплыва воздушных шаров с контрабандой» из Белоруссии. Об этом сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас. Чиновник связал планы властей с угрозой гражданской безопасности, его слова приводит LRT.

Источник: Reuters

Добровольскас не уточнил, когда будет принята мера.

Аэропорт Вильнюса неоднократно приостанавливал работу из-за метеозондов с контрабандой. В последний раз работа авиагавани была ограничена вечером 3 декабря.

Власти Литвы обвиняют в воздушной контрабанде Белоруссию. В октябре литовская сторона закрывала границу с Белоруссией, однако она была открыта раньше срока для решения проблемы с застрявшими грузовиками. Вильнюс утверждает, что литовские грузовики до сих пор не могут покинуть территорию Белоруссии. Минск отвергает обвинения.