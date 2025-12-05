Ричмонд
После ремонта школы в Муромцево омский следком завел дело о мошенничестве

Работников обманули на 1,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СУ СКР по омской области расследуют уголовное дело о мошенничестве при ремонте школы. Рабочие, занятые на стройке, уверяют, что им не доплатили более 1,6 млн рублей.

О ситуации они рассказали в соцсетях. Как сообщили в следкоме, по предварительным данным обманутые работяги работали без заключения официальных договоров с подрядчиком. Трудились с ноября 2024 по июнь 2025, однако обещанных денег так и не получили.

Итогом стало уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные действия.