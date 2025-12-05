На Серовском тракте столкнулись три легковушки и грузовик

Утром 5 декабря на Серовском тракте столкнулись три легковых автомобиля и большегруз, пострадал один человек. Установлено, что ДТП произошло на 221-м километре трассы Екатеринбург — Серов, недалеко от Нижней Туры.
37-летний водитель Toyota вез на буксире Renault Duster и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Foton. От удара большегруз с полуприцепом, перевозившим известь, отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Opel Astra — легковушка вылетела с трассы и перевернулась.
Со слов водителя Toyota, трос, на котором буксировался Renault Duster, попал под колесо, из-за чего он потерял управление и выехал на встречную полосу.
— Водитель грузовика Foton 40-летний житель Новой Ляли, получил телесные повреждения. После осмотра медицинскими работниками он был отпущен домой. Все четыре транспортных средства получили механические повреждения, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. По факту произошедшего проводится проверка.