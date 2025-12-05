На Серовском тракте столкнулись три легковушки и грузовик

37-летний водитель Toyota вез на буксире Renault Duster и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Foton. От удара большегруз с полуприцепом, перевозившим известь, отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Opel Astra — легковушка вылетела с трассы и перевернулась.