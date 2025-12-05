Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Серовском тракте столкнулись три легковушки и грузовик

На Серовском тракте в массовом ДТП пострадал один человек.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Утром 5 декабря на Серовском тракте столкнулись три легковых автомобиля и большегруз, пострадал один человек. Установлено, что ДТП произошло на 221-м километре трассы Екатеринбург — Серов, недалеко от Нижней Туры.

37-летний водитель Toyota вез на буксире Renault Duster и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Foton. От удара большегруз с полуприцепом, перевозившим известь, отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Opel Astra — легковушка вылетела с трассы и перевернулась.

Со слов водителя Toyota, трос, на котором буксировался Renault Duster, попал под колесо, из-за чего он потерял управление и выехал на встречную полосу.

— Водитель грузовика Foton 40-летний житель Новой Ляли, получил телесные повреждения. После осмотра медицинскими работниками он был отпущен домой. Все четыре транспортных средства получили механические повреждения, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. По факту произошедшего проводится проверка.