Росгвардеец спас водителя Mercedes после ДТП с лазурным автобусом в Петербурге

Днем 4 декабря сотрудник Росгвардии стал свидетелем серьезной аварии на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе, где столкнулись Mercedes и лазурный автобус маршрутом № 130. Он бросился на помощь к водителю иномарки, поскольку тот оказался в тяжелом состоянии. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
— Росгвардеец оперативно вызвал бригаду скорой помощи и наряд ГАИ, а также до их приезда перекрыл место движение транспорта на участке, где случилось ДТП, — говорится в сообщении.
Пострадавшим водителем иномарки оказался 19-летний молодой человек. Его передали в руки медиков и госпитализировали. Среди пассажиров автобуса никто травм не получил.
