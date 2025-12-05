Ричмонд
Росгвардеец спас водителя Mercedes после ДТП с лазурным автобусом в Петербурге

Среди пассажиров общественного транспорта никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Днем 4 декабря сотрудник Росгвардии стал свидетелем серьезной аварии на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе, где столкнулись Mercedes и лазурный автобус маршрутом № 130. Он бросился на помощь к водителю иномарки, поскольку тот оказался в тяжелом состоянии. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

— Росгвардеец оперативно вызвал бригаду скорой помощи и наряд ГАИ, а также до их приезда перекрыл место движение транспорта на участке, где случилось ДТП, — говорится в сообщении.

Пострадавшим водителем иномарки оказался 19-летний молодой человек. Его передали в руки медиков и госпитализировали. Среди пассажиров автобуса никто травм не получил.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о задержании известного автоблогера за ночной дрифт в Северной столице.