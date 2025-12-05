Росгвардеец спас водителя Mercedes после ДТП с лазурным автобусом в Петербурге

Днем 4 декабря сотрудник Росгвардии стал свидетелем серьезной аварии на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе, где столкнулись Mercedes и лазурный автобус маршрутом № 130. Он бросился на помощь к водителю иномарки, поскольку тот оказался в тяжелом состоянии. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.