В Перми главбух выплатила 86 млн рублей страховой фирме

Ее признали виновной в групповом мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Пермячка с тремя соучастниками организовала мошенническую схему и выводила из оборота деньги фирмы, где работала главным бухгалтером. Так, путем оформления фиктивных агентских договоров на счета номинальных страховых агентов было перечислено комиссионное вознаграждение на общую сумму в 93,3 млн рублей.

— Доверенные лица открывали на свое имя ИП и банковские счета, доступ к котором имел руководитель агентства. Затем на них перечисляли денежные средства, которые обналичивались гендиректором фирмы и делились среди участников преступления, — говорится в сообщении краевой сулжбы судебных приставов.

Пермячке назначили 4 года лишения свободы, суд учёл её активную помощь следствию и ряд смягчающих обстоятельств. Также её обязали возместить материальный ущерб юридическому лицу, оцененный в 86 млн рублей. Остальная часть уже была компенсирована другими участниками преступления.

Материал подготовила Валерия Моргуненко.