В Перми главбух выплатила 86 млн рублей страховой фирме

— Доверенные лица открывали на свое имя ИП и банковские счета, доступ к котором имел руководитель агентства. Затем на них перечисляли денежные средства, которые обналичивались гендиректором фирмы и делились среди участников преступления, — говорится в сообщении краевой сулжбы судебных приставов.