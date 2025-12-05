Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тлеющий полигон в Новороссийске разгорается из-за усиления ветра

Ветер мешает тушить пожар на свалке в Новороссийске.

Источник: t.me/Gavrikovzam

Ситуация на мусорном полигоне в Новороссийске, где продолжается ликвидация возгорания, осложнилась из-за погодных условий. Как сообщил заместитель главы города Александр Гавриков, усиление ветра приводит к возникновению новых очагов возгорания.

По словам Гаврикова, ситуация на данный момент оценивается как сложная. Переменчивая погода, а именно порывистый ветер, способствует распространению тления и появлению открытого огня на новых участках полигона.

«Пожарные, а также сотрудники полигона предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара. Работы ведутся круглосуточно», — написал в своем телеграм-канале заммэра Новороссийска.

Для борьбы с огнем и минимизации его распространения используется интенсивный метод тушения. На данный момент очаги пожара активно проливаются водой и немедленно засыпаются грунтом.