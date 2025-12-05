Тлеющий полигон в Новороссийске разгорается из-за усиления ветра

Ситуация на мусорном полигоне в Новороссийске, где продолжается ликвидация возгорания, осложнилась из-за погодных условий. Как сообщил заместитель главы города Александр Гавриков, усиление ветра приводит к возникновению новых очагов возгорания.
По словам Гаврикова, ситуация на данный момент оценивается как сложная. Переменчивая погода, а именно порывистый ветер, способствует распространению тления и появлению открытого огня на новых участках полигона.
«Пожарные, а также сотрудники полигона предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара. Работы ведутся круглосуточно», — написал в своем телеграм-канале заммэра Новороссийска.
Для борьбы с огнем и минимизации его распространения используется интенсивный метод тушения. На данный момент очаги пожара активно проливаются водой и немедленно засыпаются грунтом.