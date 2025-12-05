Ричмонд
В Симферополе мужчина избил водителя скорой: нападавшего разыскивают

В Симферополе мужчина избил водителя скорой помощи и скрылся на авто.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 5 декабря, в Симферополе мужчина избил водителя скорой помощи и скрылся на автомобиле. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Инцидент произошел в 11.22. Скорая транспортировала больного в стационар. При заезде на территорию Луговской больницы водитель скорой посигналил мужчине, автомобиль которого перекрыл въезд. Тот вышел из легковушки. Далее мужчина направился к скорой и напал на водителя.

«После избиения фигурант скрылся. Сейчас его розыском занимается полиция», — сообщил Крючков.