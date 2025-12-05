В Симферополе мужчина избил водителя скорой: нападавшего разыскивают

Инцидент произошел в 11.22. Скорая транспортировала больного в стационар. При заезде на территорию Луговской больницы водитель скорой посигналил мужчине, автомобиль которого перекрыл въезд. Тот вышел из легковушки. Далее мужчина направился к скорой и напал на водителя.